Зеленський призначив ексголову апарату ВР Штучного заступником голови УДО

Президент України Володимир Зеленський 20 липня змінив першого заступника начальника Управління державної охорони України.

Своїми указами Зеленський звільнив Ігоря Пискуна з цієї посади, а призначив на неї В’ячеслава Штучного. Пискун натомість став заступником голови УДО.

«Призначити Штучного В’ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України», – йдеться в документі.

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15 липня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура повідомив у Telegram, що Штучний написав заяву про звільнення.

У червні видання «Українська правда» повідомило, що представник Офісу президента платить тодішньому керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному за стеження за спікером парламенту Дмитром Разумковим.

На запит Радіо Свобода ОП відмовився коментувати цю інформацію.