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Відновлення критичної інфраструктури, робота ППО: Зеленський збирав Ставку

За умов воєнного стану засідання Ставки верховного головнокомандувача проводять регулярно

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада зібрав чергову Ставку верховного головнокомандувача.

«Обговорили перебіг відновлення об’єктів критичної інфраструктури, які зазнали руйнувань внаслідок повітряних атак Росії. Вкотре відзначили роботу Сил протиповітряної оборони... Наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України», – розповів він.

Окрім того, за словами Зеленського, під час Ставки вкотре підіймалось питання ситуації на фронті, а також підготовки ЗСУ до зимового періоду і забезпечення військових необхідним спорядженням.

За умов воєнного стану засідання Ставки проводять регулярно.

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