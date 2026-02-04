Зеленський призначив в.о. голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента 4 лютого.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в документі.

На початку січня Зеленський підписав указ про звільнення з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, який був на цій посаді від березня 2024 року, і призначення його керівником Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова, який очолив Офіс президента. Про нового очільника СЗР Зеленський тоді не повідомляв.

