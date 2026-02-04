Доступність посилання

Зеленський призначив в.о. голови Служби зовнішньої розвідки

На початку січня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, який був на цій посаді від березня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента 4 лютого.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в документі.

На початку січня Зеленський підписав указ про звільнення з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, який був на цій посаді від березня 2024 року, і призначення його керівником Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова, який очолив Офіс президента. Про нового очільника СЗР Зеленський тоді не повідомляв.

