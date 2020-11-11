Зеленський підписав указ щодо захисту прав й інтересів зниклих безвісти

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей».

Як повідомляє пресслужба Зеленського, документ має на меті забезпечення гарантій захисту прав й інтересів осіб, зниклих безвісти і членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності їхнього розшуку.

Згідно з указом, для цього Кабінет міністрів України має із залученням представників громадськості, правозахисників і членів родин воїнів, які загинули або зникли безвісти, розробити і затвердити комплексний план.

Цей план, зокрема, має забезпечити ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти, і функціонування Єдиного реєстру таких осіб.

Крім того, уряд повинен забезпечувати щорічне проведення заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень, який відзначається 30 серпня.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Минулого року керівник «Харківської правозахисної групи» Євген Захаров повідомляв, що від початку збройного конфлікту на Донбасі правозахисники зафіксували 4649 випадків зникнення людей по обидва боки лінії розмежування, доля 1165 із них – невідома.