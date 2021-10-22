Зеленський: Україна пропонує Росії знижку на транзит газу – Bloomberg

Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи – про це повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За його словами, знижка стосується обсягів газу поза 40 мільярдами кубометрів на день, які Україна вже транспортує до європейських країн.

«Україна пропонує додаткові потужності всім потенційним країнам транзиту. Ми б хотіли бачити споживачами європейські країни, але додаткові потужності доступні також і (російській енергетичній компанії – ред.) «Газпрому». І в порівнянні з поточними тарифами на транзит, я припускаю, знижка становитиме 50%», – йдеться в коментарі президента, який цитують журналісти.

«Газпром», за повідомленням Bloomberg, не відповів на запит щодо цієї пропозиції.

Зеленський також зазначив, що Україна наразі обговорює постачання газу із Берліном та столицею Євросоюзу Брюсселем.

«Україна, зі свого боку, гарантує транзит, спеціальні антикризові умови для транзиту понад передбачені угодою обсяги. Дозвольте мені бути відвертим: я впевнений, що, якщо ми не зробимо цього просто зараз, втрати Європи цієї зими будуть величезними. Тільки швидкі координовані дії можуть зупинити кризу», – заявив президент.

Як заявив на брифінгу 22 жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Україна готова на спеціальних умовах постачати до Європи додаткові обсяги природного газу. Йдеться про щонайменше 55 мільярдів кубометрів газу на рік поза обсягами, передбаченими транзитною угодом з «Газпромом».