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Зеленський утворив 13 військових адміністрацій на звільненій Харківщині – Синєгубов

Український солдат у звільненому Ізюмі, 13 вересня 2022 року. Головою Ізюмської міської військової адміністрації став Валерій Марченко

У звільнених населених пунктах Харківської області створили 13 військових адміністрацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов із посиланням на Володимира Зеленського.

«Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. А також розпорядження про призначення керівників», – повідомив Синєгубов.

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За його даними, очільниками новоутворених військових адміністрацій стали:

  • Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна
  • Малинівська селищна військова адміністрація – Семер’янов Микола Іванович
  • Циркунівська сільська військова адміністрація – Сікаленко Микола Васильович
  • Роганська селищна військова адміністрація – Черненко Марія Вікторівна
  • Липецька сільська військова адміністрація – Слабченко Олексій Миколайович
  • Дергачівська міська військова адміністрація – Задоренко Вячеслав Валентинович
  • Вільхівська сільська військова адміністрація – Шмиголь Олександр Миколайович
  • Великобурлуцька селищна військова адміністрація – Терещенко Віктор Миколайович
  • Оскільська сільська військова адміністрація – Загоруйко Геннадій Миколайович
  • Ізюмської міської військової адміністрації – Марченко Валерій Віталійович
  • Борівська селищна військова адміністрація – Тертишіний Олександр Володимирович
  • Балаклійська міська військова адміністрація – Карабанов Віталій Юрійович
  • Золочівська селищна військова адміністрація – Коваленко Віктор Миколайович

«Попереду дуже багато викликів та завдань. Працюємо на благо громад!» – прокоментував Синєгубов.

Наразі відповідного указу на сайті президента немає.

В результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називали цю поразку Москви на той момент найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

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