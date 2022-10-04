Зеленський утворив 13 військових адміністрацій на звільненій Харківщині – Синєгубов

У звільнених населених пунктах Харківської області створили 13 військових адміністрацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов із посиланням на Володимира Зеленського.

«Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. А також розпорядження про призначення керівників», – повідомив Синєгубов.

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За його даними, очільниками новоутворених військових адміністрацій стали:

Чугуївська міська військово-цивільна адміністрація – Мінаєва Галина Миколаївна

Малинівська селищна військова адміністрація – Семер’янов Микола Іванович

Циркунівська сільська військова адміністрація – Сікаленко Микола Васильович

Роганська селищна військова адміністрація – Черненко Марія Вікторівна

Липецька сільська військова адміністрація – Слабченко Олексій Миколайович

Дергачівська міська військова адміністрація – Задоренко Вячеслав Валентинович

Вільхівська сільська військова адміністрація – Шмиголь Олександр Миколайович

Великобурлуцька селищна військова адміністрація – Терещенко Віктор Миколайович

Оскільська сільська військова адміністрація – Загоруйко Геннадій Миколайович

Ізюмської міської військової адміністрації – Марченко Валерій Віталійович

Борівська селищна військова адміністрація – Тертишіний Олександр Володимирович

Балаклійська міська військова адміністрація – Карабанов Віталій Юрійович

Золочівська селищна військова адміністрація – Коваленко Віктор Миколайович

«Попереду дуже багато викликів та завдань. Працюємо на благо громад!» – прокоментував Синєгубов.

Наразі відповідного указу на сайті президента немає.

В результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називали цю поразку Москви на той момент найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».