Росія поки не має сміливості визнати свою стратегічну поразку у війні проти України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні заявив, що стратегічна поразка Росії очевидна для світового співтовариства, але в Росії поки немає сміливості це визнати

«Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна і надалі має поширювати «наші українські ідеї та роз’яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи та світу після цієї війни».

Зеленський назвав війну РФ проти України такою, що «змінює все у світовій політиці».

Добігає кінця 78-й день війни Росії, яку вона розв’язала проти України.