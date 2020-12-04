Веніславський не пояснюватиме КСУ, як Зеленський отримав рішення про е-декларування до оприлюднення

Представник президента Зеленського у Конституційному суді, «слуга народу» Федір Веніславський не реагував і не реагуватиме на вимогу КСУ надати пояснення щодо його слів з інтерв'ю Радіо Свобода про те, що рішення щодо е-дакларування опинилося в Офісі президента ще до офіційного оприлюднення на сайті суду.

«Я не вважаю за потрібне реагувати на правовий нігілізм з боку суддів Конституційного суду України чи голови Конституційного суду, які не знають, що рішення КСУ набуває чинності з моменту його ухвалення, а не з моменту опублікування, – розповів Веніславський у коментарі Радіо Свобода. – Тобто 27 жовтня 2020 року (як тільки ми отримали інформацію про те, що Конституційний суд ухвалив рішення) воно не було вже більше таємницею і будь-який суддя, будь-який працівник апарату міг його надати для ознайомлення будь-яким зацікавленим сторонам. І в нас є багато джерел, які нам надали рішення», – сказав Веніславський.

Про те, що текст рішення Конституційного суду Офіс президента України отримав ще до офіційного оприлюднення на сайті суду, представник Зеленського у КСУ Федір Веніславський заявив в інтерв'ю Радіо Свобода 10 листопада.

Після широкого резонансу, який викликала ця заява, КСУ зажадав від Веніславського пояснень про те, «яким чином та хто в порушення вимог чинного законодавства передав Офісу президента текст рішення Конституційного суду України ще до його офіційного оприлюднення на офіційному вебсайті суду».

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.