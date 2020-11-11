Представник президента в КСУ пояснив, чому Зеленський має право розпустити Конституційний суд

Президент Володимир Зеленський має законодавчі підстави для того, щоб розпустити Конституційний суд України після резонансного рішення КСУ про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства, заявив інтерв'ю Радіо Свобода представник голови держави у КСУ, «слуга народу» Федір Веніславський.

«Якщо трішки абстрагуватися і подивитися всю попередню діяльність Конституційного суду України з питань повноважень президента, є дуже цікава ухвала КСУ від 8 травня 1997 року (номер, якщо не помиляюсь, 8-з). У цій ухвалі Конституційний суд України сказав, що президент має безпосереднє право втручатися в кризові ситуації і діяти відповідно до тих викликів, які виникають у державі й суспільстві для того, щоб забезпечити державний суверенітет, нацбезпеку, громадський порядок і права людини», – зазначив Веніславський.

На його думку, резонансне рішення Конституційного суду щодо скасування низки антикорупційних положень українського законодавства є саме такою кризовою ситуацією, а тому президент Зеленський має право розпустити КСУ, що і запропонував у ініційованому ним законопроєкті.

«Це – абсолютно очевидно кризова ситуація. Абсолютно очевидно, що Конституційний суд діяв усупереч інтересам держави і суспільства, чим він фактично закреслив свою власну легітимність. Тому президентські дії були абсолютно адекватні. Вони продемонстрували і для суспільства, і для міжнародних партнерів, що президент є чітким прихильником боротьби з корупцією», – наголосив Веніславський.

Він також додав, що готовий буде підтримати ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт, який, зокрема, передбачає розпуск чинного складу КСУ та визнання його рішення про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства «нікчемним».

«Особисто я буду готовий проголосувати, хоча розумію, що до мене як до конституціоналіста будуть запитання, але я розумію, що є деякі ситуації в державі, які потрібно вирішувати політико-правовим шляхом», – пояснив він.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо, на його думку, президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.