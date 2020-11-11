У Зеленського бачили текст рішення КСУ про е-декларування ще до оприлюднення – Веніславський

Текст рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства (зокрема, електронних декларацій) опинився в Офісі президента увечері 27 жовтня – ще до його офіційного оприлюднення на сайті КСУ. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів представник Зеленського в Конституційному суді, «слуга народу» Федір Веніславський.

«Це був проєкт рішення, який був проголосований 27 числа. Без підписів (суддів – ред.). Оскільки воно вже було проголосоване і жодних змін до нього вже не можна було вносити, то судді вже фактично не перебували під своїм обов’язком не розголошувати його зміст. Нам вже надали можливість ознайомитись, і ми вже володіли ситуацією», – зазначив він.

Завдяки цьому, за словами Веніславського, в Офісі президента зрозуміли, що «має місце абсолютно необґрунтована позиція КСУ» та змогли оприлюднити першу офіційну заяву із її засудженням.

Як розповів Веніславський, 27 жовтня – одразу після появи перших новин про рішення КСУ – президент Зеленський зібрав термінову нараду за участю керівників відповідних структурних підрозділів Офісу президента, заступників голови Офісу президента, голови Офісу президента та самого Веніславського.

Ще одна така нарада, за його словами, відбулася і наступного дня – 28 жовтня – перед засіданням РНБО. Тоді він доповів, що під час ухвалення рішення Конституційним судом «мали місце системні порушення, а саме: вихід за межі конституційних повноважень України, порушення власного регламенту щодо надання суддями КСУ проєктів висновків, порушення антикорупційного законодавства, а саме те, що судді діяли в умовах конфлікту інтересів».

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо, на його думку, президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.