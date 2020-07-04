Зеленський вимагає від голів ОГП і МВС заходів проти вуличного насильства

Президент України Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора Ірини Венедіктової і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи для недопущення ескалації насильства на вулицях країни, повідомили на Банковій.

Голова держави наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість, мовиться в повідомленні.

Заява Зеленського з’явилася після того, як 4 липня на світанку масова бійка зі стріляниною сталася в центрі Києва. За повідомленням поліції, внаслідок інциденту потерпіли три людини, десять осіб доставили до відділку поліції для з’ясування обставин події, слідчі почали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.