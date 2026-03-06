Зеленський відвідує Донеччину

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом на Донеччину.



В оприлюдненому відео він розповів, що сили РФ не відмовляються від війни й на Донеччині на весну готують наступ.



«Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ. Зло треба зупиняти. Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять», – сказав Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби на фронті на 16:00 було 56 російських атак. Найбільше боєзіткнень було на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.