Генштаб: від початку доби на фронті було 56 російських атак

Від початку доби на фронті було 56 російських атак, повідомив у зведенні на 16:00 6 березня Генштаб ЗСУ. Найбільше боєзіткнень було на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка. Одне боєзіткнення триває. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населеного пункту Білицьке. На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито дев’ять атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.