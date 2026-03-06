Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: від початку доби на фронті було 56 російських атак

Українські військові на Донеччині, архівне фото
Українські військові на Донеччині, архівне фото

Від початку доби на фронті було 56 російських атак, повідомив у зведенні на 16:00 6 березня Генштаб ЗСУ. Найбільше боєзіткнень було на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка. Одне боєзіткнення триває. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населеного пункту Білицьке. На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у районі Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки й Варварівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито дев’ять атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.

