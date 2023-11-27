Зеленський і фон дер Ляєн обговорили виконання Києвом рекомендацій Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «важливу розмову» з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн напередодні засідання Європейської ради в грудні.



«Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС. Запевнив, що Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій», – повідомив Зеленський у телеграмі.

У свою чергу, Урсула фон дер Ляєн після розмови з Зеленським повідомила, що Україна зосереджена на реалізації кроків та реформ, пов’язаних з фінансовою підтримкою ЄС.



«Гарний обмін думками з Володимиром Зеленським напередодні важливих дискусій на грудневому засіданні. Україна зосереджена на реалізації 7 кроків та реформ, пов’язаних з фінансовою підтримкою ЄС. Єврокомісія твердо підтримує Україну у підготовці її майбутнього в ЄС», – написала вона в соцмережі Х.

27 листопада віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова перебувала в Києві, де обговорювала питання про вступ України до Європейського союзу. Вона зустрілася з представниками всіх політичних груп українського парламенту.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня, коли буде засідання Європейської Ради.

На саміті у грудні лідери 27 країн-членів ЄС мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть розпочатися переговори.