«Якість і швидкість мають значення». Віцепрезидентка ЄК в Києві обговорила вступ України до ЄС

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова 27 листопада перебувала в Києві, де обговорювала питання про вступ України до Європейського союзу.

«Якість і швидкість мають значення. Мала честь обговорити приєднання України до ЄС із представниками всіх політичних груп українського парламенту», – написала Юрова у соцмережі X.

Вона зауважила, що Єврокомісія рекомендувала Україні працювати над чотирма пріоритетами до березня 2024 року: боротьба з корупцією, деолігархізація, регулювання лобізму, права меншин.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня, коли буде засідання Європейської Ради.

На саміті у грудні лідери 27 країн-членів ЄС мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть розпочатися переговори.