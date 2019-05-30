Очільник «Кварталу» заявив, що Зеленський буде отримувати роялті за вже вироблені продукти

Президент України Володимир Зеленський буде отримувати роялті за вже вироблені продукти студії «Квартал 95», заявив співвласник «Кварталу» Борис Шефір в інтерв’ю виданню «Детектор медіа».

«Весь прибуток від продукту, який ми виробляємо, буде між нами розділений у рівних частинах. Цей процес потребує доопрацювання. Грубо кажучи, він отримує дохід у вигляді роялті від продажу бібліотеки по тих фільмах, які купують у всьому світі. Зарплата президента становить десь 30 тисяч гривень, по-моєму. Володя – забезпечена людина, він цього не приховував, показав свою декларацію. Але відмовлятися від роялті за продукти, які були створені за 15 років «Кварталу», він не буде. Усе чесно», – сказав Шефір.

Він додав, що Зеленський не буде отримувати зарплату у «Кварталі» під час роботи президентом.

За словами Шефіра, Зеленському можуть повернути його частку в студії «Квартал 95» після завершення роботи на посаді президента України.

«Звичайно, якщо він захоче», – сказав Шефір у відповідь на питання, чи збирається він повернути Зеленському частку в бізнесі через п’ять років.

Він заявив, що наразі це рішення не оформлене юридично.

«Однак думки про майбутні домовленості є в планах. Між нами нема недовіри», – зазначив Шефір.

Актор та співвласник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський був обраний президентом України у другому турі виборів глави держави. 20 травня відбулася його інавгурація.