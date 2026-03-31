Зеленський і Мерц обговорили «комунікацію з американською стороною» напередодні переговорів

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, у ході якої обговорювався його візит у країни Близького Сходу, а також переговорний процес щодо завершення війни в Україні.

«Фрідріх розповів про свої дипломатичні контакти. Детально обговорили переговорний процес для закінчення війни Росії проти України і нашу комунікацію з американською стороною. Дякую за принципову позицію: Україна ніколи не була й не буде перепоною на шляху до миру», – написав він у телеграмі.

Зеленський заявив про підготовку «контактів з партнерами в більш широкому колі, щоб скоординувати позиції та напрацювати спільні кроки». Він також анонсував наступного місяця багато двосторонньої роботи з Німеччиною.

Німецька сторона про цю розмову наразі не повідомляла.



Ці переговори відбулися на тлі анонсованої Києвом розмови у відеоформаті з американською стороною, яка запланована на 1 квітня.

Напередодні Зеленський сказав, що не вважає, що тристоронні переговори України зі США і Росією щодо припинення війни зайшли у глухий кут.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.