Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже важливу» домовленість щодо навчання українських пілотів у Франції.



«Україна стала сильнішою. У нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою», – сказав він у своєму відеозверненні.

У серпні Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.

Також Греція, Португалія підтвердили готовність долучитися до тренування українських пілотів та інженерів на літаках F-16.

Крім того, Пентагон заявив, що українські пілоти і технічний персонал розпочнуть підготовку до експлуатації американських винищувачів F-16 у жовтні на авіабазі в американському штаті Арізона (США).

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Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.