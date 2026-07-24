Президент України Володимир Зеленський попереджає про ймовірність нового масованого удару РФ.



«Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги», – сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що Україна дуже очікує розуміння з боку партнерів.

«ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти нам. Всі домовленості мають виконуватись – виконуватись оперативно», – додав він.

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Остання масована атака РФ сталася на минулих вихідних - у ніч проти 19 липня. Тоді, за даними української сторони, сили РФ випустили по Україні понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

За словами Зеленського, це була «одна з наймасованіших» балістичних атак на Київ.

Сьогодні, як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, близько 11:30 війська РФ завдали удару по Київщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 з північного напрямку – протиповітряна оборона збила одну ракету. За останніми офіційними даними, через атаку РФ загинули 10 людей, ще близько 100 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

За даними Міноборони України, у червні українська протиповітряна оборона збила 40% балістичних ракет типу «Іскандер», «Кинджал», 48Н6ДМ.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.



