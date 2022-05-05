Зеленський про евакуацію з Маріуполя: люди – на шляху до безпечної території

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про продовження рятувальної операції з Маріуполя, люди – на шляху до безпечної території.

«Вже понад 150 людей із «Азовсталі» і ще понад 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна», – сказав він у своєму відеозверненні.

За словами президента, штурм «Азовсталі», де все ще перебувають жінки та діти, не припиняється.

«Багато дітей..Просто уявіть це пекло! А там діти! Більше двох місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч», – сказав він.

Зеленський стверджує, що українська влада «робить все, щоб знайти рішення для порятунку також українських військових».

4 травня в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини – це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.

1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі.

В ООН 5 травня без подробиць повідомили, що триває третя операція з евакуації цивільного населення з Маріуполя і металургійного заводу «Азовсталь». За даними організації, майже 500 цивільних жителів, які перебувають у пастці в Маріуполі та його околицях, були евакуйовані під час двох нещодавніх операцій за сприяння ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

На «Азовсталі» перебувають українські сили оборони (бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці), а також мирні жителі.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.