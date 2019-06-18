Зеленський прибув до Берліна

Президент України Володимир Зеленський прибув вночі до столиці Німеччини із офіційним візитом, повідомляється на сторінці Адміністрації президента у Twitter.

За цими даними, 18 червня запланована зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими німецькими політиками і представниками бізнесу.

Раніше, 17 червня, Зеленський провів офіційний візит до Франції.

Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на Донбасі, разом зі сторонами конфлікту, Росією й Україною. Ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років через непоступливість Росії.

Раніше цього місяця Зеленський здійснив свій перший закордонний візит як президент до Брюсселя, де він відвідав штаб-квартири Європейського союзу і НАТО. Там він підтвердив курс України на євроатлантичну і європейську інтеграцію і обіцяв, що за його керівництва Україна буде втілювати реформи і посилювати боротьбу з корупцією.

Він також закликав посилити тиск на Росію, щоб вона зупинила свою війну на сході України.