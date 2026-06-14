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«Невдоволення росіян зростає»: Зеленський показав секретні документи, які потрапляють на стіл Путіна

Щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується «стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій», зазначив Зеленський
Щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується «стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій», зазначив Зеленський

Розвідка Україна отримала секретні документи, які потрапляють на стіл президенту РФ Володимиру Путіну, повідомив український лідер Володимир Зеленський.

«Були доповіді наших розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації і здобуття документів, які потрапляють на стіл керівнику Росії. Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки», – розповів Зеленський.

Президент каже, що згідно зі звітами, так звані «прогнозні показники невдоволення» росіян Путіним продовжать «неухильно зростати», і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник «не вийде на плато» до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.

Щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується «стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій», зазначив Зеленський.

Розвідки доповідають також і про «суттєве зростання» протестних настроїв в російських регіонах.

«Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково», – зазначив президент.

Соціологічна служба «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦВГД, російська абревіатура – ВЦИОМ), що належить російській державі, знову зафіксувала зниження рівня схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна. Про це свідчать результати опитування, опубліковані 29 травня.

Згідно з ними, показник схвалення знизився на 1,9 процентних пунктів порівняно з попереднім тижнем. За даними опитування, роботу Путіна схвалюють 67,5% респондентів.

У середині травня ВЦИОМ, який кілька тижнів поспіль повідомляв про падіння рейтингу Путіна, офіційно змінив методику – тепер опитування проводяться не лише телефоном, а й поквартирно. Після цього рейтинг російського президента зріс – на 1,2 процентних пункти, до 66,8%.

Рейтинг публікується щотижня по п’ятницях о 10:00 ранку за московським часом, проте 1 травня він не з’явився. У перший робочий день після «довгих» вихідних результати опитування також не були опубліковані – до цього рейтинг Путіна падав сім тижнів поспіль.

Згідно з останніми даними ВЦВГД, на пряме питання про довіру до Володимира Путіна позитивно відповіли 73,7% респондентів – на 0,1 процентних пункти менше, ніж минулого тижня. Рівень підтримки партії «Єдина Росія» також скоротився на 0,4 процентних пункти – до 32,7%

Як передає канал «Настоящее время», раніше коментатори пов’язували падіння рейтингу Путіна з можливим невдоволенням блокуваннями в Інтернеті та економічними проблемами, що зростають. У Кремлі падіння рейтингів російського президента не коментували.

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