Зеленський обговорив із Рютте підготовку наступного тристороннього формату і ситуацію в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 21 лютого, провів розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, йдеться у повідомленні лідера у телеграмі.

За словами президента, йшлося про мирні переговори, в яких могла змінитися позиція сторін.

Зеленський поінформував, що разом з Рютте скоординував позиції «з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи». За його словами, «багато в чому погляди збігаються».

«Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін», – зазначив президент.

Окрім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL, яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.



