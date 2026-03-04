Зеленський звільнив керівника СБУ на Житомирщині – його підозрюють у корупції

Президент України Володимир Зеленським підписав указ про звільнення з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області Володимира Компаниченка – його підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.



Відповідний указ №219/2026 оприлюднено на сайті президента 4 березня.

Вищий антикорупційний суд 27 лютого взяв командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця під варту на 60 діб із можливістю внесення 7 мільйонів гривень застави. Перед цим суд взяв під варту керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаниченка, призначивши заставу в 6,9 мільйона гривень. Обох посадовців підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків. Вони звинувачення не коментували.

Читайте також: «Важливо, щоб були справедливі вироки»: Зеленський про затримання в СБУ

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. Посадовців затримали.

У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За словами генпрокурора, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, але попри це розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Як стверджують в ОГП, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування.