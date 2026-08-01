Біля Неаполя стався найсильніший за 40 років землетрус, є постраждалі

Увечері 31 липня в районі Флегрейських полів поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,7 – найсильніший у цьому районі за останні понад 40 років. Внаслідок підземних поштовхів постраждала щонайменше 21 людина, двоє перебувають у важкому стані.

Перший потужний поштовх стався о 19:46 за місцевим часом у місті Поццуолі. Землетрус відчувався також у Неаполі, на островах Іскія та Прочида. Після основного удару було зафіксовано понад 30 афтершоків, найсильніший із яких мав магнітуду 3,8.

За даними кризового штабу цивільного захисту Італії, двоє постраждалих перебувають у «червоній» категорії тяжкості. Для жителів, які не можуть повернутися до своїх будинків, у спортивному комплексі Palatrincone в Поццуолі розгорнули тимчасовий центр розміщення на 185 місць.

Найбільших руйнувань зазнало місто Поццуолі. Там обвалилася частина стіни житлового будинку на вулиці Перголезі, великі шматки туфу впали на припарковані автомобілі. Також повідомляється про численні обвали карнизів і фрагментів фасадів у Поццуолі та районі Баньйолі. Загиблих наразі не зафіксовано.

Через землетрус призупиняли рух залізничного транспорту, а рятувальні служби проводять перевірку стійкості будівель. Багато мешканців вирішили провести ніч просто неба, побоюючись нових поштовхів.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стежить за розвитком ситуації. Для координації ліквідації наслідків було скликано кризовий штаб під керівництвом голови Департаменту цивільного захисту Фабіо Чічільяно.

Флегрейські поля є одним із найнебезпечніших вулканічних районів Європи. Останніми роками там триває активний процес брадисейсму – повільного підняття та опускання земної поверхні, що супроводжується частими землетрусами. Магнітуда 4,7 стала рекордною для цього періоду активності та перевищила попередній максимум у 4,6, зафіксований у червні 2025 року.