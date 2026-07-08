Кількість жертв внаслідок двох землетрусів у Венесуелі зросла до 3685

Кількість жертв двох потужних землетрусів, які сталися у Венесуелі 24 червня, зросла до 3685 людей.

Водночас офіційна влада поки не оприлюднила даних про кількість зниклих безвісти. За оцінками Організації Об’єднаних Націй (ООН), їх може бути до 50 тисяч. У той самий час, інші джерела називають значно меншу цифру – близько 10 тисяч людей.

Після стихійного лиха влада Венесуели працює над відновленням роботи головного міжнародного аеропорту країни, який зазнав пошкоджень через землетруси.

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес повідомила, що уряд запровадив план екстреного реагування, який передбачає відновлення комерційних авіарейсів із використанням альтернативної злітно-посадкової смуги.

Раніше було відомо про 2954 загиблих, кількість поранених досягла 16 592.

Два землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 балів сталися у Венесуелі ввечері 24 червня з інтервалом у близько хвилини. Згодом зафіксували ще сотні афтершоків. Найбільше постраждав прибережний густонаселений штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування фіксувалися і в столиці країни Каракасі.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.