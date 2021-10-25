ЄС дуже зацікавлений, щоб Україна стала частиною європейського енергетичного ринку – Зеркаль

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль вважає, що Євросоюз зацікавлений у приєднанні України до європейської енергетичної системи. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

«І на наступний рік ми плануємо завершити всі необхідні технічні передумови для приєднання до спільної європейської енергетичної системи. І, звичайно, в України є дуже великий потенціал, який може нам в майбутньому дозволити взагалі відмовитися від імпорту газу і зробити заміщення, не роблячи газ тим самим перехідним паливом. І моє розуміння полягає в тому, що ЄС дуже зацікавлений в тому, щоб Україна стала частиною цього ринку. Ми маємо надлишкові потужності, які працюватимуть набагато краще і будуть мати додаткову бізнес-привабливість, коли ми станемо частиною європейського ринку. І тоді в нас будуть розвиватися і альтернативні джерела енергії, і тоді прийдуть і інвестиції у цю сферу, тому що будуть створені умови, які дозволять експортувати цю електрику в сусідні країни», – зазначила Зеркаль.

Зеркаль також зазначила, що в українських газосховищах зберігається більше газу, ніж в європейських, проте не весь він належить Україні.

Раніше у ЄС фіксували рекордні ціни на газ. У скороченні поставок газу на територію Євросоюзу звинувачують Росію. Європарламент вважає, що «Газпром» шантажує Європу обмеженнями на поставки, змушуючи таким чином прискорити сертифікацію «Північного Потоку-2».

Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою розслідувати діяльність «Газпрому».

Російський концерн, своєю чергою, здорожчання пояснює внутрішнім попитом, який зріс через холодну зиму в Росії. Ця позиція частково збігається з позицією німецького уряду, який вважає, що ціни на газ злетіли через високий попит.