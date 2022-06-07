Мінагрополітики працює над організацією тимчасового зберігання зерна – Дмитрасевич

У Міністерстві аграрної політики та продовольства повідомляють про роботу над організацією тимчасове зберігання зерна. Про це на тлі повідомлень про знищення внаслідок російських обстрілів сільськогосподарської інфраструктури в ефірі Радіо Свобода заявив заступник міністра аграрної політики і продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

«Аграріям потрібно вивезти, продати експортувати своє зерно для того, щоб мати кошти для наступних посівних і збиральних компаній, – каже Дмитрасевич. – У нас вже дуже багато накопичилося зерна понад 20 мільйонів тонн. Виникає питання складування, зберігання урожаю цього року. Вже через місяць в нас почнуться жнива і потрібно буде зберігати зерно. Ми над цим активно працюємо і докладаємо зусиль для того, щоб організувати, в тому числі полегшене, тимчасове зберігання зерна, щоб у нас не було дефіциту обсягів зберігання».

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За словами Дмитрасевича, країни Північної Африки та Азії, які зараз мають накопичені запаси продовольства, вже відчувають підвищення цін. Також з цим вже стикнулися країни ЄС.

«Другий аспект – це міжнародний. Відомо, що Україна тим чи іншим чином годує у світі близько 400 мільйонів людей. Це насамперед країни Північної Африки та Азії, які зараз мають накопичені запаси продовольства. У найбідніших країнах після вичерпання їхніх запасів – це, мабуть, місяць-два – ситуація зможе стати критичною і може викликати такі наслідки як міграція», – сказав заступник міністра.

Дмитрасевич скептично ставиться до обіцянок Росії надати гуманітарний коридор для іноземних цивільних суден.

«Як ООН, так і цілому світі треба звертати на це увагу і докладати якомога більше зусиль для забезпечення нашої перемоги над Росією. Оскільки складно повірити в те, що вони (Росія – ред.) пропустять судна в Чорне море. Будуть проблеми з вартістю фрахту і страхування таких суден з огляду на ситуацію, що ми маємо в Чорному морі», – зауважив він.

Росія посилює продовольчу кризу не лише блокуванням українських портів, а своїми обстрілами. Про знищення або пошкодження внаслідок російських обстрілів сільськогосподарської інфраструктури, зокрема зерносховищ, повідомляється регулярно.

Голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель відреагував на останній ракетний удар Росії по Миколаєву, який знищив другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві, – «ще один ракетний удар Росії, який посилює глобальну продовольчу кризу».