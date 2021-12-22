Бургомістром Берліна вперше в історії стала жінка. Раніше Франциска Ґ іффай очолювала міністерство у справах сімʼї Німеччини. Після складання присяги Ґіффай призначила 10 сенаторів – урядовців федеральної землі Берлін. До сенату увійшли сім жінок. Це більше, ніж будь-коли раніше.

Франциска Ґіффай належить до Соціал-демократичної партії Німеччини. Попередник і однопартієць нового бургомістра Міхаель Мюллер очолював Берлін сім років. На виборах у вересні його обрали депутатом Бундестагу.

2020 року Ґіффай звинувачували в плагіаті при написанні кандидатської дисертації. Через скандал бургомістр відмовилася від ступеня, а у травні пішла у відставку з посади міністра у справах сімʼї. Попри це Соціал-демократична партія перемогла на виборах у Берліні.