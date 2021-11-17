У Харківській області на колії загинула жінка. Через це затримуються поїзди (список)

У Харківській області на залізничній дільниці Полтава – Харків затримуються кілька поїздів – через смерть жінки від наїзду вантажного потяга. Про це повідомляють поліція Харківської області та «Укрзалізниця».

«Через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава – Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках», – пише «Укрзалізниця» в мережі Telegram.

Близько 5:00 17 листопада на жінку наїхав вантажний поїзд на станції Пирогово, розташованій у селі Огульці Богодухівського району. Її відкинуло на суміжну колію, де вона загинула від наїзду іншого потягу. Поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють особу загиблої.

В «Укрзалізниці» повідомили про затримку таких поїздів:

№64 Київ – Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

№141 Бахмут – Львів (5 годин 42 хвилини);

№725 «Інтерсіті+» Харків – Київ (3 години 30 хвилин);

№18 Ужгород – Київ (3 години 10 хвилин);

№8 Одеса – Харків (2 години);

№722 "Інтерсіті+" Київ – Харків (40 хвилин)