Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Троє журналістів Die Welt постраждали через атаку російського БпЛА

Повідомляється, що постраждали оператор, продюсер групи та репортер німецької газети Welt Ібрагім Набер
Повідомляється, що постраждали оператор, продюсер групи та репортер німецької газети Welt Ібрагім Набер

Троє журналістів газети Die Welt постраждали через атаку російського ударного безпілотника на український військовий автомобіль, повідомляє у вівторок Bild.

«Шеф-репортер німецької газети Welt Ібрагім Набер робив репортаж поблизу лінії фронту, супроводжуючи український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Коли знімальна група працювала у відкритому полі, російський дрон типу «Ланцет» атакував військовий автомобіль, що стояв поруч. В результаті один солдат загинув, інший важко поранений, а в репортерській команді Набера постраждало троє людей», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, оператор знімальної групи зазнав осколкового поранення у ноги, продюсер групи та Набер отримали «легкі травми» – кілька днів вони погано чули і лікували забої.

Також про атаку дрона Ібрагім Набер повідомив у соцмережі Х.

Раніше в Національній спілці журналістів України повідомляли, що станом на 9 вересня від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України російські сили вбили щонайменше 130 медійників.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG