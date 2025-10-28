Троє журналістів Die Welt постраждали через атаку російського БпЛА

Троє журналістів газети Die Welt постраждали через атаку російського ударного безпілотника на український військовий автомобіль, повідомляє у вівторок Bild.

«Шеф-репортер німецької газети Welt Ібрагім Набер робив репортаж поблизу лінії фронту, супроводжуючи український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Коли знімальна група працювала у відкритому полі, російський дрон типу «Ланцет» атакував військовий автомобіль, що стояв поруч. В результаті один солдат загинув, інший важко поранений, а в репортерській команді Набера постраждало троє людей», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, оператор знімальної групи зазнав осколкового поранення у ноги, продюсер групи та Набер отримали «легкі травми» – кілька днів вони погано чули і лікували забої.

Також про атаку дрона Ібрагім Набер повідомив у соцмережі Х.

Раніше в Національній спілці журналістів України повідомляли, що станом на 9 вересня від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України російські сили вбили щонайменше 130 медійників.



