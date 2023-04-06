Жителька Одеси створила Телеграм-канал для збору даних про оборону міста – СБУ

Служба безпеки України затримала жінку за підозрою з зборі розвідувальних даних про оборону Одеси – про це відомство повідомило 6 квітня.

За повідомленням, жителька Одеси приховано збирала інформацію про розташування та переміщення Сил оборони в області.

«Насамперед її цікавили локації укріпрайонів поблизу узбережжя Одещини. Для збору закритих відомостей фігурантка створила власний прокремлівський Телеграм-канал, на який підписалися декілька сотень «однодумців». На ньому вона закликала своїх читачів робити скріншоти електронних карт із координатами підрозділів українських військ та надсилати їй в особисті повідомлення», – йдеться в повідомленні.

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Отримані дані підозрювана планувала передати російським військовим, додає Служба. Під час обшуку в неї виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з «доказами підривної діяльності».

Жінці повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних сил чи інших військових формувань. Її взяли під варту, розслідування триває.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.