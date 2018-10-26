Влада Житомирської області наклала мораторій на «російськомовний культурний продукт»

Житомирська обласна рада запровадила на території області тимчасову заборону (мораторій) на «російськомовний культурний продукт». Таке рішення більшістю голосів ухвалили на засіданні ради 25 жовтня.

«Цим рішенням рекомендовано облдержадміністрації створити міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області, включивши у її склад представників правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області», – повідомляє прес-служба облради.

Визначення, який саме продукт потрапляє під дію мораторію, у повідомленні немає.

За повідомленням, мораторій діятиме до «моменту повного припинення окупації Російською Федерацією території України».

Читайте також: Мораторій на російський «культурний продукт» – реакції Росії і Заходу

Аналогічний мораторій на «російськомовний культурний продукт» у вересні був запроваджений у Львівській області. При цьому механізмів виконання ухвали запропоновано не було.

Навесні 2016 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який забороняє в Україні показ російських фільмів, знятих після 1 січня 2014 року. Також в Україні обмежено ввезення книжок, виданих у Росії, визнаній країною-агресором.