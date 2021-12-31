Асєєв, Жадан та Усик – Американсько-український фонд назвав «30 зірок України»

Американсько-український фонд (USUF) назвав 30 «зірок України», які за роки незалежності зробили внесок у популяризацію іміджу країни на міжнародній арені – серед інших лауреатами стали журналіст Станіслав Асєєв, письменник Сергій Жадан та боксер Олександр Усик.

Фрілансер Радіо Свобода Асєєв тривалий час перебував в нелегальній в’язниці «Ізоляція», яка розташована в окупованому Донецьку. Після обміну в грудні 2019 року Асєєв написав книгу про свій трагічний досвід перебування у неволі.

Список українців, котрі мають значні досягнення, оголосили на спеціальному заході Фонду 29 грудня у Вашингтоні. До «топ-30» увійшли також диригентка Оксана Линів, дисидент Мирослав Маринович, письменниця Оксана Забужко, співачка Джамала. Окрім того, журі відзначило український стартап Grammarly та сервіс Liveuamap, що був створений українськими програмістами.

«Проєкт «30 зірок» – це не конкурс і не змагання, а шлях, щоб дізнатися про українців із різноманітних сфер життя», – йдеться в повідомленні пресслужби Американсько-українського фонду.

Американсько-український фонд – це неурядова організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Фонд постійно працює на території України з 1991 року.

Його діяльність спрямована на підтримку розвитку демократії, вільної ринкової економіки та прав людини в Україні, а також стратегічного партнерства між США та Україною.