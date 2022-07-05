Через зливу у Львові пошкоджено понад 20 дахів житлових будинків, транспорт курсує

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки «потужної зливи» у Львові вдень 5 липня.

«Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Роботу громадського транспорту відновлено. Ми продовжуємо рух автобусів, трамваїв та тролейбусів до 23:00, щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатись додому. Перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди. У місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи. На кількох вулицях немає електроенергії. Цю проблему вже ліквідують наші аварійні бригади», – повідомив він у Telegram.

Раніше Садовий казав, що у Львові працює штаб з ліквідації наслідків негоди.

Повідомлялося про підтоплення на дорогах, зокрема на вулицях Стуса, Сахарова, Під дубом та Івана Франка. Користувачі у соцмережах викладали фото і відео підтоплень і «великої води» на вулицях.