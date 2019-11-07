Тисячі вчених з усього світу заявили про «надзвичайну кліматичну ситуацію» на Землі

Британський науковий журнал BioScience опублікував звернення вчених і екологів до світової громадськості, яке підписали понад 11 тисяч фахівців.

Автори звернення заявляють, що Земля перебуває в «надзвичайній кліматичній ситуації» і що «кліматична криза настала і погіршується набагато швидше, ніж очікувала більшість».

Вчені попереджають: якщо найближчим часом не вжити заходів для скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу, то людство чекають «невимовні страждання».

Окремо підкреслюється, що висновки фахівців засновані на даних, отриманих в ході 40-річних спостережень за кліматом, рівнем споживання енергії, зростанням народонаселення, темпами зникнення лісів і видів тварин, масою полярних льодів і пасажирських авіаперевезень, які є одним із факторів глобального потепління.

Як негайні заходи щодо поліпшення ситуації вчені пропонують заміну викопного палива на відновлювані джерела енергії, запровадження високих «вуглецевих податків», відмову від споживання тваринної їжі й вирубки лісів, а також перегляд економічної політики провідних країн світу в бік відмови від прагнення до зростання ВВП.

Журнал BioScience створений в 1964 році. Його видає британське видавництво Oxford University Press від імені американського Інституту біологічних наук.

Ініціаторами звернення вчених, опублікованого в BioScience, стали професор Орегонського дослідного університету Вільям Ріппл і науковий співробітник Сіднейського університету Томас Ньюсом.