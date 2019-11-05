США офіційно почали процес виходу з Паризької кліматичної угоди

Сполучені Штати Америки почали формальний процес виходу із Паризької кліматичної угоди 2015 року, оголосив 4 листопада державний секретар Майк Помпео.

За словами Помпео, він подав офіційне повідомлення про це до ООН. Це починає процес виходу з угоди, який не стає офіційним протягом одного року.

Президент Дональд Трамп різко критикував кліматичну угоду у своїй передвиборчій кампанії, а його адміністрація скасувала екологічні норми, заявляючи, що вони завдають шкоди бізнесу і надають перевагу іншим країнам перед США.

Майже 200 країн підписали кліматичну угоду, за якою кожна країна забезпечує свої цілі, щоб зменшити викиди парникових газів.

У заяві Помпео Паризьку угоду названо «несправедливим економічним тягарем» для економіки США.

Президент США Дональд Трамп у червні 2017 року оголосив, що США вийдуть із Паризької угоди про протидію глобальному потеплінню і почнуть переговори про укладення нової угоди.

Читайте також: Вихід США з Паризької угоди щодо клімату: що це означає і чому важливо

Сполучені Штати – перша країна, яка виходить з угоди. Правила перешкоджали США вийти з угоди протягом перших трьох років після її ратифікації 4 листопада 2016 року.