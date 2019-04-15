15 квітня – останній день для зміни місця голосування в другому турі

15 квітня – останній день, коли українські виборці можуть пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування без зміни місця реєстрації, щоб проголосувати в другому турі виборів президента України 21 квітня.

Користувачі соцмереж повідомляють про черги, що утворилися у київських ЦНАПах і районних адміністраціях.

Станом на 11 квітня 116 тисяч 502 виборці тимчасово змінили місце голосування на виборах президента 21 квітня. Серед ним, зокрема, 2 тисячі 148 жителів анексованого Криму.

Перед першим туром місце голосування змінили понад 315 тисяч українців, які в день виборів перебували не за місцем своєї реєстрації.