У Німеччині водія оштрафували на 4 тисячі євро за знак Z на автомобілі

Адміністративний суд німецького міста Гамбург оштрафував місцевого жителя на 4 тисячі євро за знак Z, розміщений навесні на задньому склі автомобіля. 62-річний водій був визнаний винним у схваленні злочинних дій, передає DW.

За плакат на аркуші A4, прикріплений на заднє скло автомобіля, водія спочатку було оштрафовано на 60 денних ставок по 30 євро кожна (1800 євро). Він оскаржив це у суді. Суд збільшив покарання до 80 денних ставок по 50 євро.

Суд вирішив, що численні повідомлення у ЗМІ однозначно вказують на те, що Z – це символіка війни. В ухвалі стверджується, що це може трактуватися як «За перемогу». Рішення ще не набрало законної сили.

Обвинувачений є громадянином Німеччини, який народився в Мекленбурзі. Він заявив, що звʼязок Z з російською війною є сумнівним, передає газета Süddeutsche Zeitung. За його словами, це просто остання буква алфавіту. Його захисник нагадав про існування терміну «покоління Z» (62-річні до нього не належать).