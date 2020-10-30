На думку депутатки від «Слуги народу» Галини Янченко, депутати попереднього скликання Верховної Ради винні у тому, що Конституційний суд скасував відповідальність за декларування недостовірної інформації. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода.

«Якщо б вони (депутати ВР 8 скликання – ред.) приймали відповідально законодавство: і декларації (електронне декларування – ред.), і інші норми, які б не вступали в суперечності з Конституцією, то Конституційний суд не зніс би це законодавство... На сьогодні саме команді Зеленського доводиться розгрібати вчергове помилки і недопрацювання попереднього скликання Верховної Ради», – сказала Янченко.

Депутатка додала, що більшість у минулому парламенті була за фракціями «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка».

Натомість колишня віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а нині – депутатка від заснованої Порошенком «Європейської Солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує: закон про електронне декларування ухвалювали за широкого обговорення з представниками громадського сектору та міжнародних партнерів.

«Тоді ці рішення ухвалювалися широкою коаліцією, яка складалася з п’яти фракцій, на той момент існувала така коаліція, коли ухвалювалось це антикорупційне законодавство. Це перше. З широким, широченним залученням громадських організацій, і пані Галина (Янченко – ред.) представляла одну з цих організацій (ГО «Антикорупційний штаб» – прим. ред.) так само у цьому діалозі. З широченним залученням наших міжнародних партнерів», – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

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30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.