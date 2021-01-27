МОН: Київ, Львівщина та Харківщина – лідери за кількістю учасників пробного ЗНО-2021

Київ, Львівщина та Харківщина є лідерами за кількістю учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, повідомило Міністерство освіти і науки України.

У Києві зареєструвалися 12 770 людей, у Львівській та Харківській областях – 12 252 та 10 725 осіб відповідно.

Усього кількість осіб, які завершили процес реєстрації в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (здійснили оплату послуг із проведення пробного ЗНО), станом на 25 січня становить 139 071.

Для проходження пробного ЗНО найчастіше обирають українську мову і літературу, математику та англійську.

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання тривала до 19 січня включно. Кожен учасник може обрати лише один предмет. Сам тест відбудеться 10 квітня.

Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.