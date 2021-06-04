4 червня пройде ЗНО з історії України

4 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

За даними Міністерства освіти і науки, на це тестування зареєструвалися майже 299 тисяч осіб. Для учасників створено 1 262 пункти тестування.

На завдання сертифікаційної роботи з історії України для кожного учасника буде 150 хвилин. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.

«Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, в який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску», – повідомили напередодні в МОН.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього, за даними міністерства, потрібно протягом п’яти днів після тестування з певного предмета (враховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

В Україні тестуванням із хімії 21 травня стартувала основна сесія ЗНО 2021 року. На 7 червня заплановане тестування з фізики.