Сьогодні відбудеться ЗНО з географії

В Україні сьогодні, 15 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Про це повідомили у Український центр оцінювання якості освіти.

На останнє тестування основної сесії ЗНО, за даними центру, зареєструвалися 175 тисяч людей.

Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів.

Допускати учасників на пункт розпочнуть о 9:50. Якщо учасник ЗНО прибуде на пункт тестування після 10:50, його не допустять.

Вхід на пункт дозволятимуть тільки за наявності наступних документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.