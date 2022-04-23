Активний переддень Великодня: військові знищили 7 повітряних цілей РФ

Повітряне командування «Схід» повідомляє про знищення семи повітряних цілей – 2 літаки та 5 безпілотних літальних апаратів РФ.

«Активним видався переддень Великодня для підрозділів протиповітряної оборони Повітряне командування «Схід». За сьогодні знешкоджено два літаки, попередньо це багатоцільовий винищувач та винищувач-бомбардувальник, а також 5 БПЛА. 6 з 7 повітряних цілей збито на Харківщині, ще один БПЛА – силами бойових розрахунків знищено на Дніпропетровщині», – повідомляє Повітряне командування «Схід».

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 23 квітня РФ, серед іншого, втратила 177 літаків та 154 гелікоптери.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».