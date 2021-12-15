Мера Золотоноші замість Войцехівського, який пройшов до Ради, обиратимуть наприкінці березня

Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Золотоноші на 27 березня. Про це йдеться в постанові, яку народні депутати ухвалили 331 голосом 15 грудня.

«Призначити позачергові вибори Золотоніського міського голови Золотоніського району Черкаської області на неділю 27 березня 2022 року», – йдеться в документі.

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Постановою парламент також доручає Центральній виборчій комісії визначити обсяг бюджетних видатків для проведення виборів, а Кабінету міністрів – забезпечити фінансування.

Попередній мер Золотоноші Віталій Войцехівський у листопаді переміг на проміжних виборах на №197 (Черкаська область) і пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу».