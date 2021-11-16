У Верховній Раді склали присягу троє нових депутатів

На засіданні Верховної Ради 16 листопада склали присягу три новообрані народні депутати.
Це Сергій Кострійчук, який пройшов до парламенту за списком партії «Слуга народу» замість Ірини Верещук, яка перейшла на роботу в уряд, а також переможці проміжних виборів Сергій Козир (округ №184) та Віталій Войцехівський (округ №197).
Центральна виборча комісія на засіданні 9 листопада визнала Козиря, Войцехівського та Кострійчука обраними депутатами.
Довибори до Верховної Ради відбулися 31 жовтня у двох округах – №197 у Черкаській області та №184 у Херсонській області.
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