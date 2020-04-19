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19 квітня 2020, Київ 15:54
Новини | Коронавірус

Кількість хворих на COVID-19 в Збройних силах зросла до 32 людей – Міноборони

300 людей зі складу ЗСУ перебувають на самоізоляції, у 46 з них цей період завершується в найближчі три доби

Серед військовослужбових Збройних сил України протягом доби виявили три нових випадки коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляє Міністерство оборони 19 квітня.

«На 07.00 19 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 32 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них дві людини одужали та два летальних випадки», – йдеться в заяві.

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При цьому 300 людей перебувають на самоізоляції, у 46 з них цей період завершується в найближчі три доби.

Хворі на COVID-19 військові, яких виявили протягом доби, лікуються у Військово-медичному клінічному центрі Вінниці, Чернівецькому військовому госпіталі та цивільній лікарні у Львівській області.

При цьому, за ранковим зведенням штабу ООС, станом на 19 квітня серед особового складу Об’єднаних сил хворих на коронавірусне захворювання не виявили.

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Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 19 квітня становить 5 449 людей, з них 141 померла, 347 одужали.

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