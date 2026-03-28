ЗСУ відбили 36 російських штурмів на Покровському напрямку за добу – командування

Українські війська відбивають спроби російської армії покращити своє становище та просуватися вглиб території України, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 березня.

Командування зафіксувало 181 бойове зіткнення протягом попередньої доби.

Зокрема, російські війська п’ять разів штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку.

Бойові дії тривали, зокрема, на Куп’янському напрямку, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському напрямку російські загарбники 35 разів атакували в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

Штаб зафіксував чотири російських атаки на Олександрівському напрямку, в бік Олександрограда, Вербового та Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку армія РФ 21 раз атакувала в бік Варварівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Зеленого, Залізничного та в районі Мирного.

Сили оборони відбили одну російську атаку поблизу Антонівського мосту на Придніпровському напрямку.

За даними штабу, на Оріхівському напрямку напередодні активних наступальних дій Росії не було.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.