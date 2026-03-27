«Нагадує «Київ за три дні» – «Мадяр» відреагував на довічне ув’язнення в РФ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр») відреагував на повідомлення про заочне засудження його в Росії до довічного ув’язнення.

«Довічно увʼязнений за 48 годин. Стахановський темп хробачого правосуддя, нагадує «Київ за три дні». Тиждень не минув, як хробаки ву Ростові впаяли «Мадяру» 18 рочків за вйо нафтоналивайок. Вже 23–24 березня суд у ТОТ Криму додав наступних 18 літ «строгача» за знищення «воєннослужащих на полуострове», а 25 березня масковскій суд відкрив розгляд справи про вбивство якоїсь пропагандівші, і вже за 48 годин ухвалив вирок – довічне увʼязнення», – написав український воєначальник у телеграмі.

Раніше 27 березня видання «Медіазона» повідомило, що в Росії Другий Західний окружний військовий суд, який працює в Москві, заочно засудив командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний «Мадяр») до довічного терміну у справі про теракт.

За версією обвинувачення, військовослужбовці 414-ї бригади ЗСУ, виконуючи наказ «Мадяра», дистанційно встановили вибухівку на ділянці дороги в Курській області. В результаті 26 березня 2025 року на ділянці підірвалася машина, в результаті загинула журналістка «Першого каналу» Ганна Прокоф’єва, а оператор та військові зазнали травм. «Медіазона» зазначає, що автомобіль, яким вони пересувалися, був завантажений безпілотниками.

Це вже другий заочний вирок Роберту Бровді в Росії. 23 березня суд у Ростові-на-Дону засудив його до 18 років колонії за статтею про сприяння тероризму.

Від літа 2025 року Бровді обіймає посаду командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Також керує аеророзвідувальним підрозділом ЗСУ «Птахи Мадяра». У травні 2025 року Володимир Зеленський присвоїв Роберту Бровді звання Героя України.