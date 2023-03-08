ЗСУ: серед 9 російських кораблів у Чорному морі – жодного ракетоносія

У Чорному морі наразі перебуває дев’ять російських кораблів, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України 8 березня.

При цьому серед них наразі не виведено жодного носія ракет «Калібр». Також немає ракетоносіїв у Азовському морі.

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«У Середземному морі сім ворожих кораблів, з них три носія крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – повідомляють військові.

ВМС зафіксували прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах Росії 24 суден до Азовського моря і 26 суден до Чорного моря. З них загалом 18 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Станом на 7 березня у Чорному морі фіксували чотири ракетоносії з загальним залпом у 24 ракети «Калібр».